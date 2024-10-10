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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi
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        Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Arnavutluktaki temaslarının ardından, Sırbistanın başkenti Belgrada geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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