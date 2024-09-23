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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:52
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        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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