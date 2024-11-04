Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son asrın en vahşi soykırımını Gazze'de gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40’ıncı Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Bu anlayışla Uluslararası Adalet Divanı’ında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık" dedi.

40’ıncı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Oturumu Açılış Programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yılki teması “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" olarak belirlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin video gösterimi ile başladı. 5 Kasım'a kadar sürecek olan toplantıda, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.