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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız' | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, "Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 21:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:41
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        'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız'
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

        FAHRETTİN ALTUN: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

        Altun, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.

        Fahrettin Altun, paylaşımında, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verdi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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