Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız'

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

FAHRETTİN ALTUN: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.