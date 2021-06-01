Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor kulüpleri genel kurullarını gerçekleştirebilecek
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor kulüplerinin genel kurullarını yapabileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nuran Yalçın'dan Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya
DİĞERNuran Yalçın'dan bronz madalya
Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı yurda döndü
İtalya Bisiklet Turu'nu Egan Bernal kazandı
DİĞERİtalya'da kazanan Egan Bernal
Bakan Kasapoğlu dünya rekortmeni Fatma Uruk’u kabul etti
DİĞERBakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'u kabul etti
Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülü
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı'ya bir ödül daha
Ayşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde
9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi
DİĞERFetih Kupası'nda okçuluk heyecanı
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"
DİĞER"Çok mutlu ve gururluyuz"
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
DİĞERKırkpınar için hazırlıklar sürüyor