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Dolmabahçe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelecek. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı

Dolmabahçe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı.

Hafta başında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, yakın zamanda Ankara'ya gideceğini dile getirmişti.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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