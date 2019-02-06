Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat birimlerinin Suriye ile alt düzelde dış politika yürüttüğünü ifade etti.
Erdoğan TRT'ye verdiği röportajda, liderler arasında diyalog bulunmasa da istihbarat birimlerinin karşılıklı çalışmalar yürütebileceğini ifade etti ve "İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Liderler çoğu zaman devreden çıkabilirler, istihbarat örgütleri bunu değerlendirir. Düşmanımız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir" dedi.
Erdoğan 'Bu geleneği siyasi tarihimizden baktığımızda değerlendirmek durumundayız. Biz Afrin'e, İdlib, El Bab'a, Cerablus'a girmişsek bu yatırımları yapıyorsak birilerinden bir şey gelecek diye değil" ifadelierini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'devlet terörü estirmekle' suçluyor ve Suriye'de siyasi çözümün sağlanabilmesi için Esad yönetiminin iktidardan inmesi gerektiğini savunuyor.
Erdoğan Suriye'nin kuzeyi için gündeme gelen 'güvenli bölge' seçeneklerine de değindi ve Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine güvenmesinin mümkün olmadığını vurguladı:
"Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenmeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu teyid ediyoruz. Bu konuda samimiyseniz, biz madem ki NATO'da beraberiz, stratejik ortağız, bu kanton bölgeyi Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Biz buranın güvenliğini sağlarız. Biz güvenli bölgeyi, tampon bölgeyi sizlerle yönetiriz, sıkıntı yok. Ama biz bu bölgeyi koalisyon güçlerine terk edemeyiz. Bizim güvcende yaşamamız lazım."
Suriye'nin kuzeydoğusunu omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri kontrol etmeye devam ediyor.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının büyük kısmı da bu bölgede bulunuyor.
ABD yönetimi IŞİD'e karşı mücadelede YPG ve SDG'yi 'güvenilir müttefik' olarak tanımlarken, Türkiye YPG'nin PKK'nın uzantısı olan bir 'terör örgütü' olduğunu ifade ediyor ve YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki varlığının bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söylüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın sonlarında Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamasının ardından Washington ile Ankara arasında bölgedeki güç dengesinin nasıl sağlanacağını belirlemek üzere müzakereler başlamıştı.
Gündeme gelen seçeneklerden birisi de Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması için bir güvenli bölgenin oluşturulması fikriydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği röportajda, "Ayn el Arab'dan (Kobani),Kamışlı'ya giden koridoru güvenli bölge olarak ele alıyoruz. Bazıları bunu tampon bölge olarak değerlendiriyor. Sayın Trump'ın de belirttiği gibi 30-32 kilometre. Aslında burayı YPG terör koridoru olarak kullanmak istedi. Biz gerek El Bab, gerek Cerablus ve Afrin operasyonuyla bunu ortadan kaldırdık" dedi.
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