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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:15
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        Riyad zirvesinde kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan-Selman görüşmesinde Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

        Ayrıntılar geliyor...

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Veliaht Prens Selman
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