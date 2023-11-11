Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Habertürk Giriş: 11.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:15 facebook

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