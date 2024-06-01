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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Güncel haberler

        Atama kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 01:48 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:50
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        Atama kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

        Yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunun Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Musa Turhan görevden alındı. Turhan’ın görevden alınması ile boş kalan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Enver Verep atandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Atama kararları
        #Resmi Gazete
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