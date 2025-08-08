Habertürk
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü sindirdik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü sindirdik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ahmet Ünver'in ailesi ile telefonla görüştü. Görüşmede baba Durmuş Ünver'in, "Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü zaten sindirdik. Yaptık, yaptırdık" demesi üzerine anne Meryem Ünver, "İnşallah kökten bitirirsiniz. Allah sizden razı olsun" dedi

        Giriş: 08.08.2025 - 19:02 Güncelleme: 08.08.2025 - 19:02
        Mersin’e gelen AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven ve AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı, Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in Arkum Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, babası Durmuş Ünver, kardeşi Mahmut Ünver hazır bulundu. Ziyarette, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, samimi sohbet sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Ünver ailesinin görüşmesini sağladı.

        "TERÖRÜ ZATEN SİNDİRDİK"

        İlk olarak Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı daha sonra annenin ardından baba Durmuş Ünver ile görüştü. Görüşmede baba Durmuş Ünver'in, "Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörü zaten sindirdik. Yaptık, yaptırdık” demesi üzerine anne Meryem Ünver, “İnşallah kökten bitirirsiniz. Allah sizden razı olsun” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah sizden de razı olsun” derken baba Durmuş Ünver, herkesin onun için dua ettiğini söyledi.

        Meryem Ünver, “Sen yıkılmazsın. Allah sağlıklı sıhhatli ömür sahip etsin. İnşallah sen daha çok kalırsın” derken baba Durmuş Ünver, “Ecevit geldi, mazot kuyruğunda bekledik. Ömrümüz bitti” dedi.

        Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ah ah, ne kadar doğru söylüyorsun. Mazot kuyruğu mu ararsın, şeker kuyruğu mu ararsın, un kuyruğumu ararsın. Onların döneminde ne ararsan var” ifadesini kullandı.

        Konuşmanın devamında baba Durmuş Ünver, sağlıkta yaşanan devrime de dikkat çekerek, “Geçen gün hastaneye gittim. Kontrollerim bittikten sonra ödeme yapmak istedim. Senin paranın devlet ödedi dediklerimde ellimi koluma sallaya sallaya çıktım geldim. Cumhurbaşkanım Allah razı olsun” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

