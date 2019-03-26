Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuşuyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin hiçbir zaman hamasete ve popülizme tevessül etmediklerini belirten Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik." diye konuştu.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN UZANTILARIYLA PAZARLIK YAPIYORLAR"

Erdoğan, "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı."

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"

Kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY ÇIKARMAN MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, ABD'nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sen kimin arazisini Netanyahu'ya veriyorsun? 1967 BM kararı var! Kararda Golan Suriye'ye ait derken sen nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun. AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"

"BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM"

"İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım." diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söyledi:

"Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok."

"AYASOFYA'YI TEKRAR ASLINA RÜCU ETTİRİRİZ"

Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettirebileceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz."