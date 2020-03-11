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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk askeri hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Salondan ve katılımcılardan görüntüler-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu geçici ateşkesi ve buna bağlı anlaşmaları rejime veya terör örgütlerine gücü yetmediği için değil İdlib'deki krize tüm taraflar açısından makul, uygulanabilir ve südürülebilir bir çözüm yolu bulunabilmesi için yaptı."