Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019n\u0131 destekleyen T\u00fcrkiye-AB Karma \u0130sti\u015fare Komitesi \u00fcyelerini kabul etti. Esenbo\u011fa Havaliman\u0131 ndaki \u015eeref Salonu nda ger\u00e7ekle\u015fen kabul, yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcrd\u00fc. Kabule, T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu, T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonu Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Ba\u015fkan\u0131 Ali Yal\u00e7\u0131n, T\u00fcrk-\u0130\u015f Ba\u015fkan\u0131 Erg\u00fcn Atalay, T\u00fcrkiye Kamu-Sen Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00d6nder Kahveci, T\u00fcrkiye \u0130\u015fveren Sendikalar\u0131 Konfederasyonu Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zg\u00fcr Burak Akkol da kat\u0131ld\u0131.