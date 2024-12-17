Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.961,23 %-0,36
        DOLAR 34,9897 %0,10
        EURO 36,7403 %-0,07
        GRAM ALTIN 2.973,19 %-0,24
        FAİZ 43,58 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 34,13 %-0,48
        BITCOIN 106.688,00 %0,58
        GBP/TRY 44,4457 %0,20
        EUR/USD 1,0490 %-0,21
        BRENT 73,26 %-0,88
        ÇEYREK ALTIN 4.861,16 %-0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması programına video mesaj gönderdi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması programına video mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 33 milyona yaklaşan istihdamla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerlediğini belirterek, "Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan'dan girişimcilere mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması programına gönderdiği video mesajda, Girişimci İş Adamları Vakfına daveti için teşekkür etti.

        Türkiye Girişimci Buluşması'nın ekonomi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, girişimcilik ödüllerinin 11'incisini almaya hak kazanan kurum, şirket ve girişimcileri tebrik etti.

        Erdoğan, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür etti.

        Girişimciliğin milletin karakteristik özelliklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, gerekli altyapı, eğitim, imkan sunulduğunda milletin her bir ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Erdoğan, küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başlandığı şu dönemde bu hasletin önlerine çok büyük fırsatlar getirdiğini ifade etti.

        "BÜTÜN GAYEMİZ GENÇLERİMİZE VATANDAŞI OLMAKTAN İFTİHAR EDECEKLERİ BİR ÜLKE BIRAKMAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturdukları Türkiye Cumhuriyeti'ni refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye, bugün G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır.

        Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbalimizin teminatı olan gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?