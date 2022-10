HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na girmeden önce vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Böyle anlamlı günde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı'nda ne var bunları sizlere açıklayacak. Tabii karşımda şu anda Kızılelma'yı görüyorum. Öbür tarafta Gökbey'i görüyorum. Bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Dikkat edin eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

"20 YILDIR YAPTIKLARIMIZLA KONUŞUYORUZ"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'siz bu ülkede ne yaptınız'. 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyoruz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik, biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık, biliyorsunuz. Biraz sonra neler yapacağız onları kapalı spor salonundan açıklayacağız.

Durmak yok. Hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum. Bu anlayışla hep beraber, her zamanki şu çerçevemizi çizeceğiz; karşımdaki on binler hazır mısınız?

Rabiayla birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim. Ben şimdi müsaadenizle içeriye geçebilir miyim? Sağ olun, var olun, Rabbim yâr, yardımcınız olsun inşallah."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE YÜZYILI BELGESİNİ AÇIKLIYOR

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sevginin,şefkatin, merhametin, hayatın sembolü,saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle yüzyüze birlikte olan ve çeşitli medya mecralarından bizi takip eden muhterem kardeşlerim, Cumhur İttifakının değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 1. asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. İnşallah cumhuriyetimizin 99. yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına Anadolu topraklarındaki 900 yüzyıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen saldırının ardından giriş yapmıştık. Milletimizi topyekûn tarihe gömmek isteyenler Çanakkale, Kutülamare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. En elverişli aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.

"EMPERYALİSTLERİN HESABI HİÇ EKSİK OLMADI"

Devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle millî mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi, mücadeleyi barındıran yeni döneme adım attı.

Tüm sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken milli mücadeledeki destansı meydan okumanın, küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum.

İstiklal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var. Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak üzere vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde altın kıymetinde yılarını heba etti.

Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik.

"DOĞRUDAN SİLAHA DA SARILDILAR"

Sanılmasın ki bu 20 yıl dikensiz gül bahçesi misali sadece çalışmakla geçti. Yurt içi, yurt dışında emperyalist, vesayet ve darbecilerin ne kadar apartı varsa hepsi üzerimize salındı. Bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, bürokratik oligarşiyi, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Doğrudan silaha da sarıldılar.

Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, mücadele ettik. Demokrasi ve kalkınma adımlarımıza çelme takılmaya çalışıldığında milli iradenin gücünde çözümü aradık. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını demokrasi ve kalkınma atılımını siyasi ve sosyal sınıflamaların ötesine geçen ortak akıl, irade ve ortak vicdanla gerçekleştirdik.

"HERKESİN YANINDA OLDUK"

Ayrıştırılmaya, çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin 20 yılına sığdırdığımız büyük devrime katkı vermiştir. Dışlanan Müslüman, dilinden dolayı ayrılıkçıya uğrayan Kürdün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevinin, haksızlığa uğrayan Hristiyan ve Yahudi'nin herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

Nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır.

"DARBELERE ZEMİN HAZIRLAYAN ŞARTLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Ne diyor gönül sultanı 'aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır/aşksız yürüyen beden diye ceset taşır'. Biz 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık, milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile milli iradeyi güçlendirip, vesayeti adım adım gerilettik. Demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları ortadan kaldırdık. Güvenliği sağlayarak insanımızın huzurla yaşamasını, geleceğe umutla bakmasını temin ettik. Ekonomi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle zenginleştirdik. Sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Sosyal destekleri artırarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı kucakladık.

"TAKİP EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Yönetim sistemini değiştirerek 2 asırlık arayışına cevap verecek bir büyük politikayı harekete geçirdik. Devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrındaki eksikliklerini tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Takip eden değil takip edilen bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye Yüzyılı için böyle bir karne, müktesebat ve mirasla çıkıyoruz. Rabbimize her gün, her an bize böyle bir milletin mensubu olma şerefini bahşettiği için dua ediyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI AŞKLA GELİŞTİRİLMİŞ YENİ GAYRETTİR"

Gençler maşallahınız var, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgahı, sadece dibacesi olarak görüyoruz. Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı aşkla geliştirilmiş yeni gayrettir.

Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü başlangıç yapmak istiyoruz. Milletimizi zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı konumda iken Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirme konusunda tek arzumuz şöyle kalpten kopuk gelen Allah razı olsun duasını duymaktır.

Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkartıp, ardından mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonun inşasına şahitlik edeceğiz. Bunun dışında beşeri hırsımız, dünyevi kaygımız, beklentimizin olmadığının bilinmesini isterim.

MHP'nin değerli genel başkanı sayın Devlet Bahçeli ve değerli arkadaşlarına, Türkiye Yüzyılı inşası süreci, Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destekleri için şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Aziz milletim geçtiğimiz 20 yılda eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaştırma, enerji, sanayi, tarıma her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor.

"YENİ ANAYASA İLK HEDEFİMİZ"

Hücrelerine kadar vesayetine hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Girişimlerimizin bazıları meclis aşamasında teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Yeni bir anayasayı kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuk, adalet, hakkaniyeti tahkim edecek her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmasını sağlayacak meclisimizin takdiri, milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

1000 yıldır vatanına, 1 asırdır cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine 15 Temmuz'da istikbaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunarak tabii bir hak olarak bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacağız. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Maalesef birileri zar zor ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz. Bu girişimlerimizin gücünü de tesis ettiğimiz güven, huzur, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz, istikbalimiz için yürüttüğümüz mücadelelerde verdiğimiz şehit ve gazilerimizi rahmetle yadediyorum.

Yurt içi ve yurt dışında görev başında asker, polis, jandarma ve güvenlik personelimizi Rabbi korusun, esirgesin, güç ve kuvvet versin, muzaffer eylesin diyorum. Türkiye Yüzyılı'nı aksaçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin, babaların, hayata hayallerini geçirerek yükselteceğiz.

Gençlerimizin teknoloji, sanat, spor, çevreye kadar tüm alanlardaki beklendilerini karşılayarak yükselteceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz temelinde köprüyü insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.

"İRADEMİZİ TEYİT İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Terör, şiddet ve nefret suçları gibi istisnalar dışında 85 milyonun her birini birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için biraraya geldik. Ülkemizi kutuplaştıran, birlik, beraberlik, kardeşliğin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışma, ayrışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için biraraya geldik. Türkiye Yüzyılı işte bu.

Cumhuriyetimize adını veren cumhurun, yani halkımızın siyasetin de, yönetimin de, ekonominin de asli öznesi olmak konumunu güç lendirmenin kavli için biraraya geldik. Muasır medeniyet seviyesine çıkarmak irademizi teyit için biraraya geldik.

Milletimize verdiğimiz her sözü samimiyetle yerine getirme gayreti içindeki bir kardeşiniz, siyasetçi, yöneticinin gönül huzuruyla sizlerin huzurundayım.

Hayatının her alanı ülkesine ve milletine hizmete adamış bir fert olmanın tecrübenin verdiği güvenle huzurunuzdayım. Derdi millet olan, hep doğru, hakkın, erdemin peşinde gayret etmiş bir dava adam sıfatıyla sizlerin huzurundayım. Sultan Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emaneti temsil etmek için buradayım.

"KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ"

Cumhuriyetimizin 99 yılını, 2023'de 100'e tamamlarken bütün dikkat, enerji, çabamızı Türkiye Yüzyılının inşasına hasredeceğimiz kararını, kulağı ve kalbi açık herkesle paylaşıyoruz.

Türkiye Yüzyılını ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin de adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Hayırlısı olsun, hayırlı olsun diyorum.

Dünyanın siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sizlerin huzuruna çıkmak kolay değil. Cumhuriyetimizin 99 yılının hangi sıkıntı, sancı, sarsıntılarla geçtiğini biliyoruz. 20 yılda yaptıklarımızla asırlık eksikliklerimizi gidermiş olsak da bunu yeterli görmüyoruz.

Öyle kritik eşikteyiz ki, ya bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Asırlık hedeflere yöneltirken üstesinden gelinmesi çok zor bir yükün altına giriyoruz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönül tamir etmemiş herhangi esere hizmete imza atmamış olanların rahatlığı sizleri yanıltmasın.

Eğer ülke ve millet olarak eser üstüne eser koyarak yolumuza devam etmezsek bir süre sonra yelimizde yeller esmesi kaçınılmazdır.

"SÖZÜMÜZ, KAPISI AÇIK KALPLEREDİR"

Sözümüz işiten kulaklara, gören gözlere, hakkı konuşan dillere, kapısı açık kalpleredir. Kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm yerine özgürlük, nefret yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adı Türkiye Yüzyılı'dır.

Hakiki icraatleri samimi kabullerle buluşturmanın, insani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçmeye, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin yeni bir başlangıcın adı Türkiye Yüzyılıdır.

Katıldığımız açılış törenlerinin ardından arşivimize koyduğumuz her makası ülkemizin kalkınma adımlarının izi olarak görüyoruz. Her bir fardin şahsımı, siyasetimi takdir etmeyerek tercihini farklı yönde kullanma hakkı elbette vardır. Bugün ülkemizde evladının ana sınıfından üniversiteye kadar tüm kademelerde en iyi eğitimi almasını isteyen her aile bu imkana isterse hiçbir maddi külfete girmeden sahiptir.

Sağlık sorunu yaşadığı için hastaneye giden insanımız dünyada emsali olmayan hizmeti en kaliteli ve ücretsiz şekilde almaktadır. Yaşlı ve engelli vatandaşımıza evde bakım dahil her türlü hizmet sunulmaktadır. Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını askere gönderen anne ve babalar çocuğunun terör örgütüne maruz kalmayacağını bilmektedir.

"BİR ZİHNİYET DEVRİMİNİ DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Doğalgazın kolay, temiz ve ekonomikliği ile ısıtan kardeşlerimiz hayatlarını konforla sürdürmekte. Barajlar, göletler, sulama tesisleriyle donattığımız topraklarımızın bereketi ile üretimi artan çifçimizin refah düzeyi yükselmektedir. TOKİ'den aldığı evde güvende oturan vatandaşımız için bunlar standart hayat seviyesi haline gelmiştir.

Bölünmüş yollar, otoyollarda güvenli seyahat eden hızlı tren, uçakla gideceği yere çabucak ulaşan insanımız kendine daha çok vakit ayırabilmektedir. Ülkemizde ezilen, horlanan, ötekileştiren tüm kesimler hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabilmektedir. Bu ülkede sadece yanlışı söylemekle kalmayıp, doğruya doğru diyecek hakkı teslim edecek anlayışı hakim kılmaktır.

20 yılda ülkemizde hizmet devrimini nasıl hayata geçirdiysek inşallah böyle bir zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. Tehdit, saldırılar karşısında tek yürek, tek bilek olan siyaset özlemimizi Türkiye Yüzyılı ile hayata geçeceğini ümit ediyoruz.

Hükümete geldiğimizde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Birileri bu sözümüzü kendilerince küçümsemiş, istihza ile karşılamıştı. Bunların küçümsedikleri milletimizin kendisiydi. Başını soktuğu gecekondusunda gece yarısı bizim için dua eden piri fanileri bizim için küçümsüyorlardı. Eğitimden iş hayatına her alanda dışladıkları, önünü kestikleri gençlerimizi küçümsüyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını kendi statüleri gördükleri için oraya gelen halk çocuklarını küçümsüyorlardı. Askeri yemin törenlerde yemenili anneleri, sakallı babaları küçümsüyorlardı.

"KAT SAYI ADALETSİZLİĞİNE SON VERDİK"

Orta ve büyük ölçekli özel sektör girişimlerinde yer almak isteyen insanımızı küçümsüyorlardı. Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın, milletimizi tüm fertleriyle işte bu zihniyetin küçümsemesinden, dışlamasından, engellemesinden kurtaracak adımları attık. Eğitim, girişimcilik her alanda fırsat eşitliğini temin edecek eserler verdik, hizmetler gerçekleştirdik.

Ülkemizin 20 yılda nereden nereye geldiğini şöyle özetle hatırlamak bize Türkiye Yüzyılı'nı daha iyi gösterecektir. Eğitimde 10.3 milyar lira olan yıllık bütçeyi 304 milyar liranın üzerine çıkardık.

Derslik sayımızı 343 binden 612 bine yükselttik. Yeni atadığımız 750 bin öğretmenle toplam öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık,. 3,5 milyar adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e, akademik personel sayımızı 70 binden 184 bine ulaştırdık.

Katsayı adaletsizliğine son vererek evlatlarımıza fırsat eşitliği sağlarken meslek eğitimini yeniden cazip hale getirdik. Hastane yatak sayımızı 164 binden 264 bine çıkardık. 28 bin 987 yataklı 20 şehir hastanemizi tamamladık. Halen 15 bin 75 kapasiteli 13 şehir hastane inşaasına devam ediyoruz.

Sağlık personelimizi 1 milyon 350 bine çıkartarak milletimize en kaliteli hizmet verilmesini sağladık. Gençlik merkezi sayımızı 419'a yükselttik. Toplam spor tesisi sayımızı 1575'den 4 bin 290'a çıkardık. Yurt yatak kapasitemizi 182 binden 850 bine ulaştırdık.

"KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Yükseköğrenim burs kredi tutarını lisans öğrencileri için 850 liraya çıkardık. Yüksek lisans öğrencileri için 1700 liraya, doktora öğrencileri 2 bin 550 liraya yükselttik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 800 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Aile ve sosyal hizmetlerde toplam 540 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz desteklerin yanısıra engelli memur sayımızı 66 bine ulaştırdık.

Yaşlılarımıza, evde bakımdan, gündüzlü bakıma kadar pekçok hizmet sunuyoruz. Devlet korumasında çocuklarımızı önceliği ailelerin yanına vererek her alanda destekliyoruz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişletiyoruz. Şehit yakını ve gazilerimize hayatın her alanında sahip çıkıyoruz. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda önemli mesafe kat ettik.

Çalışma ve sosyal güvenlikte asgari ücreti, çalışanı, işvereni koruyacak t edbirlerle 185 liradan 5 bin 500 liraya çıkardık. Aktif sigortalı sayımızı 25,3 milyona, toplam istihdama 31 milyonun üzerine yükselttik.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Adalette hakim ve savcı sayımızı FETÖ ihanet çetesi mensuplarında yaptığımız temizliğe rağmen 22 bin 727'ye yükselterek kürsülerdeki eksikleri giderdik. Yargı teşkilatımızın altyapısını güçlendirdik. Ülkemizin güvenliği için çalışan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın, Sahil Güvenlik personelini 530 bine çıkardık.

İnsanlarımızın sokakta evinde, işyerinde huzurla hayatlarını sürdürebilmesini sağladık. Kamu yönetim sisteminin en alt birimi olan muhtarlıklarımıza valilik, kaymakamlık, belediyeler nezdinde muhataplıklar tescil ettik. Sosyal güvenlik primlerini karşılayarak her alanda güçlendirdik.

Afet yönetimi, eğitim yardım faaliyetlerine kadar sivil toplum kuruluşlarımızın sayısını 122 bine yükselterek kurumsal kapasitelerini geliştirdik. AFAD'ı kurarak arama kurtarmada zararların telafisine kadar her konuda vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Düzensiz göçle etkin mücadele için 18 bin kişi kapasiteli 30 geri gönderme merkezi kurduk.

"530 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ"

Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgelere 530 bin kişinin gönüllü dönüş yapmasını temin ettik. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalıştırılan terör koridorunu parçalayıp attık. Darbe ve cunta izlerinden temizlediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en güçlü orduları arasındaki seçkin yerini tahkim ettik.

Ulaştırmada otoyol uzunluğumuzu 3 bin 633 kilometreye çıkardık. Tünel sayımızı 469'a, tünel uzunluğumuzu 664 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 731 kilometreye yükselttik. 1460 kilometre uzunluğunda hızlı tren, ilaveten yeni demir yolu ağı yaparken 8 bin 547 kilometre uzunluğunda mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getirdik.

"HAVALİMANI SAYIMIZI 57'YE ÇIKARDIK"

Havalimanı sayımızı 57'ye, tersane sayımızı 84'e çıkardık. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde sadece 3 bin olan geniş band abone sayısını 89,5 milyona yükselttik.

İnşallah fiber internet altyapımızı süratle yaygınlaştırarak hedeflerimize uygun seviyeye getireceğiz. Toplam 1 milyon 170 bin konut ürettik. 12 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. 45 ilimizde 80 tarihi kent merkezimizi yeniliyor, 30'dan fazla sanayi alanımızı şehir dışına taşıyoruz.

500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefimizi milletimizle paylaştık, 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsası, 10 bin işyerini 2 yılda tamamlıyoruz. 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimiz, 455 millet bahçesini hizmete açtık, inşasına devam ediyoruz.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ EKONOMİSİ KONUMUNA ÇIKARDIK"

Çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destek cari değerle 500 milyar liraya yakın rakama tekabül ediyor. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamızı 407 milyar liraya yükselttik. Baraj sayımızı 930, hidroelektrik santralini 730'a, içme suyu tesisini 370'e ve sulama tesisi sayımızı 3 bin 325'e çıkardık.

Dünyada orman varlığını artıran ender ülkelerden biriyiz. Hayvan varlığımızı ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirdik. Hazine ve maliyede milli gelirimizi 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11., Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi konumuna çıkardık.

Son 20 yılda reel olarak yüzde 172 ve dolar bazında yüzde 237 büyüme kaydettik. Yüzde 5,5 büyüyen Türkiye ekonomisi 2021'de ikiye katlayarak yüzde 11 seviyesine ulaştı. Enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz.

İhracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık, 228 ülke ve bölgeye yaygınlaştırdık. Dış ticaret hacmi 520 milyar dolara ulaştırdık. Esnaf ve sanatkarlarımızı tüm imkanlarla destekledik, güçlendirdik. Dış temsilcilik sayımızı 255'e çıkartarak temsil ağımızı yaygınlaştırdık. Ülkemizi uluslararası platformlarda söz ve etki sahibi konumuna yükselttik.

Savunma sanayinde İHA, SİHA, Akıncılar. Kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 170 ülkeye ihraç edebilen ülke durumuna geldik."