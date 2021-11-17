Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
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AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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