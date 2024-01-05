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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin hem Ukrayna’da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

        Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederken, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi.

        Erdoğan, Ukrayna’da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.

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