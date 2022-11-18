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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, güvenlik ve enerji işbirliğinin konuşulduğunu ve Ukrayna'nın küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceği konusunda güvence verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü
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HABERTURK.COM

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün uzatılmasının ardından taraflar ve Türkiye arasındaki diplomatik temaslar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya lideri Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Tahıl koridoru ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl ihracatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Putin'e teşekkür etti

Enerji işbirliği ve güvenliğin ele alındığı görüşmede Zelenskiy, Ukrayna'nın küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceği konusunda güvence verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı müzakere kulvarına teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

İLK GEMİ YOLA ÇIKIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurdu.

Grynspan, düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bloke edilmiş Rus gübreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Grynspan, "İlk sevkiyat Malavi'ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi." dedi.

Avrupa'nın farklı limanlarında yaklaşık 300 bin ton gübrenin bulunduğunu kaydeden Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.

Fotoğraf: AA

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