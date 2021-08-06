Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi çöle teslim etmeyeceğiz 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2021

Erdoğan bugün öğleden sonra, orman yangınları konusunda, "5 ilimizde 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" demiş, "Yangın mahaline görevli olmayan alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımızı başka sıkıntılar, yaralanmalar başımıza gelebilir. Onları oraya almayacağız" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan yanan bölgelerin asla yapılaşmaya açılmayacağını da vurgulamıştı.