Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı." dedi.

Savunma sanayi projeleri hakkında, "Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"14 AY GİBİ REKOR BİR SÜREDE TAMAMLADIK"

Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bu projeyi rekor seviyede tamamladık. Bu önemli projeyle aynı anda iki uçağın yenilemesinin yapılabileceği ülkemize kazandırdık. TSK'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Türkiye bu konuda tüm dünyaya hizmet verebilecek ve kazandığı yeteneklerin ihracını da yapabilecektir.Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELE BAŞLARI KIRMIZI HALILARLA KARŞILANDI"

Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz. Savunma sanayi atalete tahammülü olmayan bir sektördür. Bunun yolu da kamu kaynaklarının etkin kullanımı yanında özel sektörün dinamizminden faydalanmaktan geçiyor. Bu alanda devletler daha çok strateji belirleyen, istikamet çizen konumundayken özel şirketler ise geliştiren, üreten, teslim eden bir konumdadır.

"İHA, SİHA, TİHA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN 3. VE 4. ÜLKESİYİZ"

Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar kamu ve özel sektör üretimiyle tedariklerini gerçekleştiriyoruz Savunma sanayi alanında deneyim sahibi, uzmanlaşmış, nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın 3. 4. ülkesiyiz. Biz işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Bugün yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri kapsamında 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. Türk savunma sanayinin üretim kapasitesi daha da artacak inşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır.