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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'yla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştü.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'yla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'yla görüştü
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti. Saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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