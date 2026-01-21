Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurmuştu.

