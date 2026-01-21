Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Giriş: 21.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:28
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurmuştu.
