Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi. "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." diyerek, "Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik." ifadesini kullandı.

"MEVCUT KRİZİN DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz." dedi.

Ukrayna ile ilgili olarak, "Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor." diyerek, "Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurgulandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi destekledik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve camii inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nı toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bölgede zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı konusunda üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir. Misyonun herhangi kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerin temini, meselenin barışçı yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana AGİT'e bugüne kadar sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alınarak Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın katılımıyla 2+2 platformunda görüşmelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerinin, ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamlamaktadır. Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda tamamlayarak 10 milyar dolarlık ticaret amacımıza en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY: TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEK SON DERECE ÖNEMLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir." dedi.

Zelenskiy konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ederim. Öncelikle Ukrayna heyetinin dostlarına kabulü için Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu sene devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığın 10. yıldönümünü kutluyoruz. Bu ortaklığın sözde olmadığını gerçek işlerle ve galibiyetle desteklendiğini gösteriyor. Bugün vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Onlara verilmesi gereken tepki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanından bu tutumun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları ve Kırım hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Platformu formatına 23 Ağustos'ta gerçekleştirecek zirveye katılmaya hazır olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Bu Ukrayna ile Kırım Tatar halklarının korunmasına dair çok güzel bir mesaj olacaktır. Konut inşası alanında imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Tatar halkı ve göç ettirilen diğer kişiler için 500 konut inşa edeceğiz. Bu halklarımızı daha da yakınlaştıran çok insani bir projedir. Geleneksel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerinde durduk. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi çok önemlidir. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi ve arttırılması Serbest Ticaret Anlaşması ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda böyle bir adımın ne kadar büyük sorumluluk içerdiğini, söz konusu adımın her iki tarafın milli çıkarlarına göre atılması gerektiğini biliyoruz. Bugün Türk yatırımları açısından Ukrayna'da perspektifi olan alanları anlattım. Bunun yanı sıra hükümetimiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı. Altyapı, havaalanı, ulaşım gibi kapsamlı projeler yer alıyor. Bununla birlikte enerji alanında, savunma sanayi alanında işbirliğimizi ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de önemlidir. Burada ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır. Halklarımız arasındaki karşılıklı desteğin bir başka misalini vurgulamak istiyorum. 17 Ocak'ta Türkiye'nin kıyılarında gemi kazaya uğradı. Gemicilerimiz kurtarıldı. Bu ortak tarihimizin, dostluğumuzun örneğinden sadece bir tanesidir. Konuşmamın sonunda tüm Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayının birkaç gün sonra başlaması vesilesiyle sayın Erdoğan'a ve Müslümanlara ilelebet sağlık diliyorum, teşekkür ederim.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UKRAYNA ARASINDA YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEYİ

DOKUZUNCU TOPLANTISI SONUÇLARINA İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİ (İstanbul, 10 Nisan 2021)

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna (bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır,

Dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanarak;

Mücavir bölgelerinde ve ötesinde barış ve istikrarı geliştirmeyi amaçlayarak,

Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve ortak çıkar temelinde ilgili tüm alanlarda işbirliğini artırma iradesini teyit ederek,

Uluslararası hukukun ilke ve kurallarına bağlılıklarını teyit ederek,

10 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da iki devletin Cumhurbaşkanlarının Eşbaşkanlığında düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey dokuzuncu toplantısı sonucunda:

1. Taraflar arasında ekonomi, ticaret, turizm, güvenlik, savunma sanayii, bilim, eğitim ve gençlik alanlarında işbirliğini ve eşgüdümü derinleştirmek için ortak çabaları artırmayı;

2. Bakanlar ve Koordinatörler düzeyinde "Quadriga" (2+2) formatında işbirliğini sürdürmeyi,

3. Ukrayna’nın uluslararası tanınmış sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteğini yeniden teyit etmeyi;

4. Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonu sürdürmeyi,

5. Bu bağlamda, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı çabaları desteklemeyi sürdürmeyi,

6. Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı ve gayrimeşru ilhakını ele almak amacıyla yeni bir format olarak "Kırım Platformu"nun kurulmasını desteklemeyi,

7. Ukrayna vatandaşlarının, özellikle geçici işgalin ardından anavatanları Kırım'ı terk etmeye zorlanan Kırım Tatarlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak çabaların artırılmasını,

8. Geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan Kırım Tatarları dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesindeki çabalarını eşgüdüm içinde yürütmeyi,

9. Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bazı alanlarda durumun Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözümünü desteklemeyi ve AGİT Özel İzleme Misyonunun çalışmalarını takdir ederek Misyonun faaliyetlerine en üst düzeyde destek vermeye devam etmeyi,

10. Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her tür ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesini,

11. Sınıraşan organize suç, siber suçlar, düzensiz göç, narkotik, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının önlenmesi ve bastırılmasına yönelik ortak önlemlerin alınmasını,

12. Suçluların iadesi taleplerinin hızlıca işleme konulmasının sağlanmasını,

13. Mevcut projelerin tamamlanması yoluyla savunma sanayi alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin planlanmasına yönelik bağlılıklarını teyit ettiklerini,

14. Ukrayna’nın NATO üyelik perspektifine, özellikle Üyelik Eylem Planı’nı yakın zamanda alma niyetine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Müttefikler ile birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunulmasına destek beyan etmeyi,

15. NATO dâhil olmak üzere, ikili ve çoktaraflı mekanizmalar aracılığıyla Karadeniz Bölgesi’nde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine matuf işbirliğini artırmayı,

16. Karşılıklı anlayış ve yapıcı bir tutum çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmasını çabuklaştırmayı,

17. Her iki tarafın yatırımcı ve firmalarının sorunlarının giderilmesi için gerekli adımları atmayı ve yeni yatırımları teşvik etmeyi,

18. Giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması, Taraf Devletlerin vatandaşları için seyahat fırsatlarının olanaklı kılınması ve karşılıklı turizmin teşvik edilmesi için sınır kontrol uygulamalarını daha da iyileştirmeyi,

19. Ukrayna’da Türk Maarif Vakfı’nın eğitim faaliyetlerini desteklemeyi,

20. Covid-19 salgınının kontrolü ve sosyal ve ekonomik faaliyetlere yönelik etkilerinin idaresine yönelik çabalarda işbirliği ve eşgüdüme bağlılığı teyit etmeyi,