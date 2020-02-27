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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Vefatının 9. yılında rahmetli Erbakan Hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerine yer verdi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2020

"ERBAKAN HOCAMIZDAN ÇOK ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 9'uncu ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Beraberce uzun yıllar siyasette mücadelemiz oldu. Gençlik yıllarından itibaren yanında bulunma şerefeni nail olduğum hocamızdan çok şeyler öğrendim. Ömrünü hizmete adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğruna mücadele eden hocamız tüm ömrünü ülke, millet için, ümmet için çalışmaya vakfetmiştir. İnsan sarrafı olan hocamız Anadolu'nun parlak evlatlarına imkan tanımak için de gayret göstermiştir. Kurucusu olduğumuz partimizde ve bürokraside hala hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var. Vefatının 9'uncu yılında Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.