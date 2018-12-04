Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 03.15'te başkent Caracas'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caracas Simon Bolivar Havalimanı'ndan Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Caracas'tan ayrıldı.

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