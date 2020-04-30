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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Konuştuğu tüm vatandaşların Ramazanı Şerif’ini kutlayan Erdoğan Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerine ulaşarak yardım edip etmediğini sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yönetimiyle görüştüğü Fatma teyzeye, “Ramazanı şerifiniz mübarek olsun rabbim inşallah şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun. Valilikten ihtiyaçlarınız gideriliyor. Vefa sosyal destek grubu ihtiyaçlarınızı gideriyor mu?” dedi. Fatma Teyze ve eşi kendilerine yardım geldiğini ihtiyaçlarının giderildiğini belitti.
Erdoğan görüştüğü bir diğer aile olan Raziye hanım ve eşi, “(Vefa Sosyal Destek Grubu)Hızır gibi bize yetişiyor ilaçlarımızı getiriyorlar, maske, kolonya getiriyorlar. Maaşımızı getiriyorlar, faturalarımızı getiriyorlar. Sen herkese yardım ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Vefa sürekli hızır gibi evimizde” dediler.

"ŞU BELADAN DA RABBİM İNŞALLAH BİZLERİ EN KISA ZAMANDA MUHFAZA ETSİN"

Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yardım ettiği ailelerden bir diğeri Emine hanım ve ailesi ile de görüşen Erdoğan, “Rabbim ramazanı şerife kavuşturduğu gibi inşallah bizlere bayrama da kavuştursun. Şu beladan da Rabbim inşallah bizleri en kısa zamanda muhafaza etsin” dedi.

Emine hanım ve ailesi, Erdoğan’ın “Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?” sorusunu, “Karşılıyorlar Allah razı olsun hepsinden. Her zaman her konuda yardımcı oluyorlar. Sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde yanıtladı.

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