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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucic ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Vucic ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair bilgi verirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye’nin Sırbistan’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti."

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