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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması) Hak yerini buldu mu? Buldu" - ANKARA

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması) Hak yerini buldu mu? Buldu" - ANKARA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi sahneye çağırması- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması ile ilgili konuşması- Özhaseki'nin Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova İl Başkanını sahneye çağırması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Tutuk'u tebrik etmesi- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri selamlaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

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