Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra Esad'la aynı karede

İki ülke lideri Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana, 2011'den beri yan yana gelmiyor. Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla Suriye lideriyle görüşebileceğini belirtmişti. Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz ailece görüşüyorduk" demişti.