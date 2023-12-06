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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi´nin Beşinci Toplantısı nedeniyle Yunanistan´a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:55 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gidiyor
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        İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis´in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi´nin Beşinci Toplantısı nedeniyle yarın Yunanistan´a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanının başkanlıkları ve ilgili Bakanların katılımı ile Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.

        Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

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