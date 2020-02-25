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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

 

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