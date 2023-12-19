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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan'ı başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 02:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 03:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

        Özel uçak "TUR" ile 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

        AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer de yurda döndü.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MACARİSTAN ZİYARETİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle gittiği Budapeşte'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6'ncı toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmaktan bahtiyarlık duydum. Bugün diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz, esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Başbakan Sayın Orban ile akdettiğimiz Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Macaristan’ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatına katkılarından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye ile Macaristan'ın ticaret hacminin bu yılın ilk 11 ayında 4 milyar dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, 6 milyar dolarlık müşterek hedefe ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

        Erdoğan, halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olunan savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağları daha da güçlendirmeyi planladıklarına dikkati çekti.

        Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar yetkililerle hemfikir olduklarını kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Uluslararası toplumun, İsrail'e, doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Katalin Novak ve Başbakan Sayın Viktor Orban başta olmak üzere tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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