Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Giriş: 07.10.2025 - 22:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-TUR" uçağı, 19.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ