        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:52
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-TUR" uçağı, 19.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

