Heyetler arası görüşmede açıklama yapan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seviyesinde ülkemden Zambiya’ya yapılmış bu ilk ziyaret tarihi bir nitelik taşıyor. Tarihi ziyaretin ruhuna uygun şekilde şahsıma ve heyetime göstermekte olduğunuz misafirlikten ötürü en kalbi şükranlarımı sunarım. İkili görüşmeden çıktık. Gelirken güzel balık kokuları da geliyordu. Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmem münasebetiyle düzenlenen törene Afrika’dan 10 devlet başkanı katıldı. Törene katılarak gösterdiğiniz dostluk için teşekkürlerimi bu vesileyle yenilemek isterim. İkili görüşmemizde aslında ilişkilerimizin genel değerlendirmesinde bulunduk. Zambiya bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik kurumları barış ve istikrar ortamı, kalkınma hamleleri ve önemli potansiyeliyle Afrika ülkeleri için de model ülke olmayı sürdürmektedir" dedi.

"FARKLI ALANLARDA 12 ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

"Zambiya’yı ikili ilişkilerimizi çeşitlendirip, genişletebileceğimiz dost bir ülke, siyasi ve ekonomik ortak olarak görüyoruz. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her türlü alanda iş birliğimizi ilerletmeye kararlıyız. Tabii bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız. TBMM’de Zambiya dostluk grubumuz bulunmaktadır. Dostluk grubunun yeni üyelerini de en kısa zamanda belirleyeceğiz. Zambiya Ulusal Meclisi’nde de bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Böylece parlamentolararası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz"

İkili ilişkilere değinen Erdoğan, "Yaklaşık 17 milyon sizlerin nüfusu var. 81 milyonda bizim nüfusumuz var. Toplamda 98 milyon bir nüfusa her iki ülke sahibiz. Bu önemli bir potansiyeli oluşturuyor. Yüzölçümlerimiz birbirine çok yakın. 753 bin kilometrekare sizlerin yüz ölçümü. 780 bin kilometrekare de bizim yüzölçümümüz. Bu alanlarda bizler çok şeyler yapabiliriz. Ticari ve ekonomik ilişkiler ülkelerimizin potansiyelleri göz önüne alındığında en fazla ilerleme sağlanabilecek alanı oluşturmaktadır. Türk firmaları elektrik santrali, baraj, altyapı, yol, konut gibi büyük müteahhitlik işlerinde uluslararası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya’da açılacak ihalelere katılarak başarılı olacaklarını ve bu işlerdeki standardın yükselmesine katkıda bulunacaklarına eminim. Ekonomik alanlardaki deneyimlerimizi karşılıklı çıkarlara hizmet edecek projeler çerçevesinde sizlerle paylaşmaya hazırız. Tabii aramızda 2017 yılında gerçekleşen ticaret hacmine baktığımız zaman çok çok basit 22 milyon dolar. Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYI BAŞI GİBİ BURAYA UÇUŞLARI BAŞLATABİLİRİZ"

"İş adamlarımızın bir toplantısı olacak. Bugüne kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomik komisyon toplantının ilkinin bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. İş Konseyi’nin ilk toplantısının geçtiğimiz haziran ayı sonunda gerçekleştiğini memnuniyetle öğrendik. Fakat bunun düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca yedinci ulusal kalkınma planı çerçevesinde öncelik verdiğiniz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında sizinle işbirliğini ilerletebiliriz. Bu konuda hepsinde beraber hareket etmeye varız. Zambiya’nın ekonomik hayatını çeşitlendirme hedefine küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki tecrübelerimizle katkıda bulunabileceğimiz düşünmekteyim. Turizm sektörü Türkiye’de çok çok ileridir. THY Yönetim Kurulu başkanım da burada kendisiyle de görüştüm .Aralık ayı başı gibi buraya uçuşları başlatmaya hazır olabileceklerini bana söyledi. Bunun olması Zambiya’nın turizmde patlama yapmasını da getirir. Biz tarım endüstrisini de geliştirmiş bir ülkeyiz. Bu birikimlerimizi Zambiya’la paylaşma noktasında kararlı adımlar atabiliriz. En kısa zamanda çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının müzakerelerini de tamamlamalıyız. Enerji alanında büyük bir açığınızın olduğunu biliyorum. Geçiş döneminde sizlerle bir adımın atılması da mümkün. İdeal olan şüphesiz ki hidroelektrik santralleri yapılmasıdır. Solar enerji önemli. Bunun yanında rüzgar enerjisi santrallerinin olması önem arz ediyor. Bunları çoğaltmak mümkün. Barajlar inşa etmek suretiyle önemli adımlar atılabilir" diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİNDE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Zambiya'yı IDEF'e davet eden Erdoğan, "30 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlemeyi planladığımız dünyanın önemli savunma sanayi fuarları arasında yer alan IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına Zambiya’nın katılımlarından memnuniyet duyarız. Ülkemiz savunma sanayi alanında büyük gelişme göstermiş, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiştir. Zambiya’nın savunma sanayi ihtiyaçlarının karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Milli Savunma Bakanlarımızın bugün imzalayacağı 2 anlaşma var" şeklinde konuştu.

"136 ZAMBİYALI ÖĞRENCİ TÜRKİYE BURSLARINDAN FAYDALANMIŞTIR"

Eğitime önem verdiğine değinen Erdoğan, “Önem verdiğim bir konu var, 1992 yılından bu yana 136 Zambiyalı öğrenci Türkiye burslarından faydalanmıştır. Havalimanında bir erkek bir kız olmak üzere Türkiye’de okuyup dönmüş olan 2 gencimizi gördüm. 2018-2019 akademik dönemi için 12 Zambiyalı öğrenciye burs tahsis ettik. Bu sayıları arttırabiliriz. Halen ülkemizde bu program altında eğitimlerine devam eden Zambiyalı öğrencilerin sayısı 60’ı aşmıştır. Kendi imkanlarıyla ve üniversitelerin verdiği burslarla okuyan öğrenci sayısı ülkemizde 100’ün üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Tika'nın Zambiya'da ofis açtığına değinen Erdoğan, “Bir diğer önemli konu TİKA'nın Lusaka’da ofis açması. TİKA 2000’li yıllardan bu yana Zambiya’ya yönelik programlar düzenlemektedir. TİKA’nın Lusaka’da ofis açması bu faaliyetlerin daha sistematik bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacaktır. Büyükelçiliğimizin yerleşimi için bina satın almış olmakla birlikte Türk mimarisini yansıtan büyükelçilik binalarımızı inşa edebileceğimiz şehrin merkezi ve güzel bir şehrinde uygun bir arazinin tarafımıza tahsisinden memnuniyet duyacağız. Karşılıklılık ilkesi temelinde Ankara uygun bir arsayı da büyükelçiliğiniz tahsisi için hazırız” şeklinde konuştu.

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