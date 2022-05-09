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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşük faizli konut kredisi açıklaması! 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşük faizli konut kredisi açıklaması! 0.99 faizli konut kredisi başvuru koşulları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine toplantısında konut sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir açıklama yaptı. Son dönemde yükselen fiyatlar sebebiyle konut inşasında durgunluk olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun konut fiyatlarında büyük artışlar yaşattığını ifade etti. Peki, 0.99 faizli konut kredisi başvurusunun detayları neler, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşük faizli konut kredisi açıklaması! 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ayrı paket şeklinde sunacağını açıkladığı konut kredisinin detayları araştırılıyor. Konu ile ilgili bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte, ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.

Üç ayrı paketi milletimizin huzuruna sunuyoruz. Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek." ifadelerine yer verdi.

0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Üç paket şeklinde sunulacak olan konut kredisi koşulları henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şartlar açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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