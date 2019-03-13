Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Show TV, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş’in sorularını yanıtlıyor…

2019 yerel seçim sürecinden beka sorunu tartışmalarına; terörle mücadeleden savunma sanayinde gelinen noktaya; ABD, Rusya ve AB ile ilişkilerden seçim sonrası Türkiye’yi bekleyen gelişmelere kadar gündeme ve Türkiye’ye dair her şeyi Veyis Ateş soruyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

“Cumhurbaşkanı ile Özel” Perşembe akşamı saat 21.00’de Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de!

“Cumhurbaşkanı ile Özel” ortak yayınla Show TV’de!