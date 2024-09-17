Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'u kabul etti - Fenerbahçe Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarıları Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe’mizi de her ihtiyacında destekledik. Fenerbahçe’nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe’mizin başarılarını, Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki; yapılan haksızlıklar ile hedeflerimiz arasına girmesin. Kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum. Spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum; kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp, yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım" dedi.

        REKLAM

        "FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANIYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli takımla ilgili ise, "Fenerbahçe’yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa’daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri sahaya dinamizmini başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe’mizi elbette Şampiyonlar Ligi’nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe’ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongre’de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç’u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor. Her birinize Rabbim’den üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, yaptığı konuşmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatarak, tüm branşlarda faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

        Ziyarette daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından futbol takımının imzaladığı forma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!