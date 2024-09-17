Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarıları Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe’mizi de her ihtiyacında destekledik. Fenerbahçe’nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe’mizin başarılarını, Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki; yapılan haksızlıklar ile hedeflerimiz arasına girmesin. Kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum. Spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum; kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp, yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım" dedi.

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"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANIYORUM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli takımla ilgili ise, "Fenerbahçe’yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa’daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri sahaya dinamizmini başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe’mizi elbette Şampiyonlar Ligi’nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe’ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongre’de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç’u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor. Her birinize Rabbim’den üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.