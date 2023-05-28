Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde belirlendi. Cumhurbaşkanlığı 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi olamayan verilere göre Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. 2. tur Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması saat kaçta ve nerede yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını yapacağı yer ve saate ilişkin olarak merak edilenler...