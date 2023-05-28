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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması saat kaçta ve nerede yapılacak?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 191 bin 885 adet sandıkta gerçekleştirilen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını ne zaman ve nerede yapacağı merak konusu oldu. İşte 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması hakkında merak edilen detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde belirlendi. Cumhurbaşkanlığı 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi olamayan verilere göre Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. 2. tur Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması saat kaçta ve nerede yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını yapacağı yer ve saate ilişkin olarak merak edilenler...
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları açıklandı. Resmi olmayan verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    ERDOĞAN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,09 oranında oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK MI?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BALKON KONUŞMASI NE ZAMAN VE NEREDE?

    Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağını açıkladı. 
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak mı?

    "BALKON KONUŞMASINI KÜLLİYEDEN YAPACAĞIZ!"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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