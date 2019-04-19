

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.





— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2019