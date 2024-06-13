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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Meriç'i andı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazar Cemil Meriç'i vefatının 37.yıldönümünde yayımladığı bir mesajla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meriç'i andı
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        Sosya medya platformu X üzerinden yazar Cemil Meriç'i vefatının 37. yıldönümünde yayımladığı bir mesajla anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

        Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 37’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

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