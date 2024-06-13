Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Meriç'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yazar Cemil Meriç'i vefatının 37.yıldönümünde yayımladığı bir mesajla andı
Giriş: 13.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:30
Sosya medya platformu X üzerinden yazar Cemil Meriç'i vefatının 37. yıldönümünde yayımladığı bir mesajla anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 37’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ