Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir depremzede kardeşimize hayal kırıklığı yayatmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Devletimiz ve belediyemiz gerçekten cansiperane çalışmayla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın elini tutuyor. 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşaatlarına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandıklarını görüyoruz. İnşallah hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞMIYORUZ"

Aziz milletimizin desteği, depremzedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacağız, Türkiye'yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Biz şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Bugün tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Allah ömür milletimiz de yetki verdikçe Bağcılar ve aziz İstanbul'u eserlerle süslemeye devam edeceğiz.

"KAVGASIZ CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEYEMEDİLER"

14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemediler. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediler döndüler dolaştılar, Cumhurbaşkanı yardımcıların sayısı bu gidişle 50'yi bulacak.

"BİZ İSE ASRIN PROJELERİNİ TEK TEK DEVREYE ALIYORUZ"

İstanbul'a hizmet varken turist Ömer misali sağda-solda dolaşıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizden konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak tüm emeklilerimize müjde verdik. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz TOGG'u yollarda göreceksiniz.

"85 MİLYON OLARAK YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönem noktasıdır. Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, ittifaklar arasında değil; iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset arasında bir tercihte bulunacaksınız.

"BAY BAY KEMAL NE DİYOR? 'BUNLARI ÇIKARACAĞIZ' DİYOR?

Gelir gelmez 'terörist başını çıkartacağız' başta 'Edirne'deki malum zatı çıkaracağız' diyorlar ya. Bu Selo denen adam Diyarbakır'da 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor Bay bay Kemal? 'Bunları çıkartacağız'. Benim milletim size yol vermeyecektir. Bağcılar'ın güzel insanlarının 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun diyorum.

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