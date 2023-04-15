HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor...

Bu sene Ramazan'ı özellikle depremzedelerimizle beraber idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremde destan yazan arama kurtarma ekiplerimizi ve belediyelerimizin temsilcilerimizi külliyemizde ağırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan kardeşlerimizle iftarı açtık. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da olacağız. Deprem konutlarımızın temeini süratle atıyoruz, inşaası başlayan konut köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız İnşası tamamlanan bazı köy evlerinin teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bölge dışında kalan diğer illerimiz deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi'ni 20 günde tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de Hatay'la kardeş yaptık. Hatay'da günlük 25 bin kişilik sıcak dağıtımı yapılıyor. Konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu yürütülüyor. Çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmetlerini başarıyla devam ettiriyor. Reklam ve şov yapmak yerine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten, tüm kurumlarımızdan belediyelerimizden Allah razı olsun diyorum.



Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına, kayıplarımızı geri getiremesek de vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturayıncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız. Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerin atmosferine girmiş durumdadır. Seçimler yaklaştıkça birileri yine ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarından sapkın akımlarla sütre gerisinde her türlü yolu deniyorlar. Onca yıldır belediyelerde yapmadıkları, söz verip üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa ısıtıp, ısıtıp gündeme getiriyorlar.

İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecek hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasiteleri ve çapları yok. Muhteşem bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastaneler eğer Kovid döneminde olmasaydı bizim halimiz ne olurdu?

Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri bir hikayeleri yok. Bu yoklar ve yokluklar ittifakında bolca anlaşmazlık, çekişme, Bizans oyunu, yapılanı yıkma sözü var, Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme taahhüdü var. 1 sene boyunca onlarca toplantı, yüzlerce temas yaptılar ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında ortada anlaştıkları hiçbir konu yok.

Her partinin genel başkanına birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Utanmadan sıkılmadan israftan bahsediyorlar. İsrafın ta kendisi bu. Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek. Terör örgütleriyle elele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katledenler. O Selo denen adam, Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır! O Zaza. Kürtlüğüyle övünüyorlar.

İmralı'daki çocuk katilini çıkaracağız diyorlar. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunların önünü açar mı? Öyleyse çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin tüm bu yaşananları görmediğini zannediyor. Bu millet koalisyon dönemini çok iyi bilir. Bu millet siyasi istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir.

Vatandaşın aklını, basiretini, ferasetini hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmişlerdir. İnşallah yine kaybedeceklerdir. Şu Kocaeli'nde devletin malını, mülkünü götüren, devletin malı mülkü üzerinden herşeyi iç eden, bu adam tekrar milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini inşallah ağır ödeyecekler. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun milletimizin hiçbir ferdi ne kendi ne evlatlarının istikbalini böyle bir yapıya emanet etmeyecektir.

Ayrıntılar geliyor...