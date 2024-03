Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz. Gençlik gerçekten büyük bir lütuf. Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak. Yurtlarımızı ilim, irfan, hikmet yuvası haline getirerek. Spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, zorlukları birer birer aşarak; velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini dünyanın en şatafatlı üniversitelerin diplomalarından daha önemli görüyorum. Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı.

Eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımızı tahkim etmenizi istiyorum. Akranlarıyla fikri müzakere yapacak birikime sahip olmayan, kabiliyetli olduğu alanlardaki farkını ortaya koyamayan, ahlâki açıdan da şahsiyetini inşa etmeyi dert etmeyen; kısaca olumlu anlamda varlığını ailesi, okulu, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir. Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde, özellikle saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Damarlarında dolaşan enerjiyi hissedebiliyoruz. Yeter ki siz azminiz, gayretiniz, çabanızla bu potansiyeli harekete geçirebilme iradesini ortaya koyun.

Gençler Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye mirasına sahip çıkmaya var mıyız? Kendimizi her alanda en iyi şekilde geliştirmeye var mıyız? Bedenimizi sporla, ruhumuzu sanatla, kalbimizi inanç ve ibadetle diri tutmaya var mıyız? Dünyayı ve ülkemizi kanser hücreleri gibi saran kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya var mıyız? İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize canımız pahasına sahip çıkmaya var mıyız? Ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, insanımızın kardeşliğine gözünü dikenlerin başına gök kubbeyi yıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. İşte Asım'ın nesli budur. İşte Türkiye Yüzyılı gençliği budur.

Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Öğrenciliğimizden gençlik liderliği yıllarımıza oradan siyasi hayatımızın her safhasına kadar ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Vesayetle kavgamızdan, darbecilere karşı direnişimize kadar tüm büyük sınamalarımızda gençlerimizi daima yanımızda bulduk. Artık sizlerin zamanının misafiri olan birk büyüğünüzüm. Ben misafirim, siz ev sahibisiniz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmak en büyük hedefimizdir. Sizlerden beklentimiz ise kendinizi bu geleceğe hazırlamanızdır.

Yeri geldiğinde güncel gelişmeleri takip etmek, yeri geldiğinde eskilere kulak vermek, bazı gençlerimize eskilerin tavsiyeleri biraz harcıalem gelebilir ama emin olun öyle değil. Rahmetli Fethi Gemihlioğlu, dostluk üzerine yaptığı konuşmada 'önce selam sonra kelam' diyerek müthiş bir selamlaşmadan bahsetmişti. Kur'an ve sünnetten, Kutadgu Bilig, Babürname ve destanlarımızda, tüm eserlerde selamlaşmanın önemine vurgu yapılır. Peygamber efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle emretmiştir, "Aranızda selamı yayınız". Selamün aleyküm ve aleyküm selam. Bu iklimin bereketinden mahrum bir gençlikten daha büyük davalara hizmet nasıl beklenebilir? Selamdan mahkum kalmayı beddua kabul eden bir ecdadın evlatlarına başı önde gelip geçmek yakışır mı?

İnsana yaşadığını asıl hissettiren kendisini aşkın bir davaya mensup hissetmesi ve o dava yolunda verdiği mücadeledir. Bizim gençliğimizde ilayı kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah'ın dinini bütün dünyaya yayması herşeyin başıydı. Ayasofya'nın açılması, Taksim'e cami, başörtülü kadınlarımızın haklarına kavuşmaları, dünyanın çeşitli yerlerinde cihat eden kardeşlerimizin zafere ulaşması için somut gündemlerimiz vardı. Hamdolsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Taksim'e camimiz yapıldı. Kıyafeti yüzünden mağdur edilen vatandaşlarımız haklarına kavuştu. Hala süren ve hatta durumun daha da vahim hale geldiği gündemlerimiz de var. Bunların başında Gazze'de yaşanan katliamlar, cinayetler ve yapılan hırsızlıklar, Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlal edilen hususlar geliyor.

