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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:10
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        'Barbarca müdahaleyi lanetliyoruz'
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        Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili olarak sosyal medya X platformu üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

        Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ayşenur ezgi eygi
        #haberler
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