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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kilis'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerden biri olan Kilis'te açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 16 bin 546'ya çıktığını açıklayan Erdoğan, yaralı sayısını ise 66 bin 132 olarak duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kilis'te açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerden biri olan Kilis'te açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Malum Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay'daydım" diye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bütün bunlarla beraber bölge genelinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı.

Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum.

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMIŞTIR"

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları icra etmiştir.

Yaklaşık 13,5 milyon insanımız yaşadığı alanda depremin olması işimizi zorlaştırmıştır. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları süratle başlanmıştır. Binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda görev başındadır.

Tüm lojistik merkezlere her türlü yardım, yerli, yabancı akmaktadır. Her ilçe, ilden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesinden illerimize gelmeyi sürdürmektedir.

Böylesine geniş alana yayılan, derin etkilere yayılan afette eksiklikler olabiliyor, bunları süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor.

Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibariyle ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz. Konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla Çevre Şehircilik Bakanı'mın koordinasyonuyla 1 yıl içerisinde konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz.

10 ilimizde de müteahhit firmalarımızın süratle bu enkazları kaldırmasını, ardından süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz.

Derdimiz bundan önceki Van, Bingöl, İzmir, Malatya, Elazığ buralarda. Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla'daki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğunu ispat ettiysek aynı şekilde şimdi bu 10 vilayetimizde süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız inşallah barınmasız, konutsuz kalmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun."

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