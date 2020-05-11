Evde bir 'okul günü' nasıl planlanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Küresel koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2020

Erdoğan iletisinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.