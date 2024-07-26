Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de hemşehrilerine otobüsten hitap etti. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam siz anlıyorsunuz bu işlerden. Benim hemşehrilerim kendine yakışını yapar. Rizemizde inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camiyi yapalım istiyoruz. Bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz.