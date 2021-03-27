Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 27, 2021



"RAMAZAN AYININ MÜJDECİSİ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." ifadelerine yer verdi.

Şentop, paylaşımında Çeto Dergisi çizeri Betül Hoş'un bir resmine de yer verdi.