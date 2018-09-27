Yeni havalimanı kule
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: Yeni Havalimanı markamız olacak

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Yeni Havalimanımız prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

27.09.2018 - 12:39 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

Oktay, "Askeri alanda geliştirilen yeni teknolojiler ve elde edilen kazanımlar sivil havacılıktaki gelişmelerle de sinerji oluşturmalı, daha büyük kazanımlara dönüşmelidir." diye konuştu.

Oktay, 2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiğinin yaklaşık 5 kat arttığını bildirdi. Oktay şöyle dedi:

Son 16 yıldaki dönüşüm ve çabalar neticesinde 2003'te 50 ülkede, 60 noktaya uçan THY, bugün 120 ülkede, 316 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Bugün itibarıyla 170 ülkeyle hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkemiz, söz konusu ülkelerle hava yolu ile bağlanmış ve aynı zamanda bu noktaları giderek büyüyen hava yollarımızın uçuş ağına eklemiştir. Kayıtlı yolcu uçağı sayımız 167'den 511'e ulaşırken, 2003'te toplam 34 milyonluk toplam yolcu trafiği sayımız 2017'de 200 milyona ulaşmıştır.

"Türk havacılığının gurur tablolarından"

Türkiye'nin, ürettiği İHA VE SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen DOHA Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ilk ihracatı gerçekleşti. Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan Atak taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar yine Pakistan için 30 adet T129 atak taarruz helikopteri üretiyoruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.