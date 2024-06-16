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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Huzur ve barış içerisinde bir bayram olsun

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Huzur ve barış içerisinde bir bayram olsun

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millet Camisi'nde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ülkemiz huzur ve güven içinde bir bayramı karşıladı. Ama maalesef farklı coğrafyalarda sıkıntı içinde bayramı karşılayanlar da var" dedi. Yılmaz, "Bu bayramı herkesin huzur ve barış içerisinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 06:52 Güncelleme: 16.06.2024 - 06:52
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        "Huzur ve barış içerisinde bir bayram olsun"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millet Camisi'nde açıklamalarda bulundu.

        Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

        Malum büyüklerimiz var. Bayramda bizleri bekleyen. Onların ellerinden öpüyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlara neşeli güzel bir bayram diliyorum. Ülkemiz huzur ve güven içinde bir bayramı karşıladı. Ama maalesef farklı coğrafyalarda sıkıntı içinde bayramı karşılayanlar da var. Hele Gazze'de Filistin'de zulüm altında her türlü insanlık dışı saldırı altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Buradan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın onların da barışına huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Yine biliyorsunuz geçtiğimiz yıl büyük bir afet yaşadık. Tarihimizin en büyük afeti. Geçen gün Hatay'daydım. Oradaki çalışmaları bir kez daha yerinde de gördüm. Hala çok sayıda vatandaşımız konteyner şehirlerde yaşamını sürdürüyor. Kalıcı konutlar için yoğun bir çalışma var. Yerleşmeler de başladı. Buradan depremzede kardeşlerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bir an önce kalıcı bir şekilde hayatlarını normalleştirmelerini temenni ediyorum. Onu diliyorum. Diğer yandan bu dönemde yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır diliyoruz. Hastalara şifalar diliyoruz. Bu bayramı herkesin huzur ve barış içerisinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah'ım bizleri bayramlara hep birlikte sevdiklerimizle kavuşturmasını diliyoruz. Bayramın birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daha pekiştirmesini yine temenni ediyoruz. Sizlerin de tekrar bayramını tebrik ediyoruz.

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